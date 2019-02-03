Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak Gözyaşlarını Tutamadı

Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak Gözyaşlarını Tutamadı

1 saat önce

Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak Gözyaşlarını Tutamadı, System.String[]
Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda Çakmak'ın annesi hayatını kaybetti, babası ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Tokat Devlet Hastanesine babasını görmeye gelen Çakmak gözyaşlarını tutamadı.

Tokat'ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde ikamet eden Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak (68) ile babası Ömer Çakmak (85) sobadan sızan gazdan zehirlendi. Yaşanan olayda yaşlı kadın hayatını kaybederken durumu ağır olan Ömer Çakmak Zile Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Acı olayı haber alan Osman Çakmak memleketi Zile'ye oradan da babasını görmek için Tokat Devlet Hastanesine geldi. Çakmak burada yaptığı değerlendirmede, "Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep abime attım. O da kurtaramadı" şeklinde konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Tokat, Anne, Osman Çakmak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı Genç Şarkıcı Kelsy Karter, Yanağındaki Dövmenin Kalıcı Olmadığını Açıkladı

Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 02:27:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımın Kaptanı Osman Çakmak Gözyaşlarını Tutamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]