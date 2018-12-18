Ampute Milli Takımını Kabul Etti
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan, daha sonraysa Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu'yu kabul etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:46 Kaynak: İHA
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