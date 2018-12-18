Son Dakika Haberleri: Ampute Milli Takımını Kabul Etti

Ampute Milli Takımını Kabul Etti

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Ampute Futbol Milli Takımını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, daha sonraysa Malezya Savunma Bakanı Mohamad Sabu'yu kabul etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:46 Kaynak: İHA

Beştepe, Futbol, Güncel
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