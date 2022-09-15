Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu - Son Dakika
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Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu

15.09.2022 16:29
Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu

AMRİTSAR, 15 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir köyde bir adam bir sığır ahırında bir ineği temizliyor, 14 Eylül 2022. Güney Asya ülkesinde yayılmaya devam eden yumrulu deri hastalığı (LSD) nedeniyle Hindistan'da son dört buçuk ayda 57.000'den fazla sığır telef oldu.

AMRİTSAR, 15 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Pencap eyaletindeki bir köyde bir adam bir sığır ahırında bir ineği temizliyor, 14 Eylül 2022. Güney Asya ülkesinde yayılmaya devam eden yumrulu deri hastalığı (LSD) nedeniyle Hindistan'da son dört buçuk ayda 57.000'den fazla sığır telef oldu. Hastalıktan etkilenen bölgeler arasında başkent Delhi bölgesi ve Haryana, Pencap, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradeş ve Andhra Pradeş eyaletleri yer alıyor. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu

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Kaynak: Xinhua

Güney Asya, Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Hastalığa Yakalanan 57.000'den Fazla Sığır Telef Oldu - Son Dakika
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