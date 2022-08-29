AMRİTSAR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sihler, Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti nin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta biraraya geldi. Sihler, bu özel anı kutlamak için müzik çaldı ve dövüş sanatları sergiledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları - Son Dakika

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