Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

29.08.2022 17:31
Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

AMRİTSAR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sihler, Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti nin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta biraraya geldi.

AMRİTSAR, 29 Ağustos (Xinhua) -- Sihler, Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaleti nin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta biraraya geldi. Sihler, bu özel anı kutlamak için müzik çaldı ve dövüş sanatları sergiledi.

Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapınak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle Sri Guru Granth Sahib Ji'yi başında taşıyan bir Sih rahip (ortada), 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle özel altın bir tahtırevanda Sri Guru Granth Sahib Ji'yi taşıyan Sihler, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sihlerin kutsal kitabı olan Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 41 8. yıl dönümü vesilesiyle dışarı çıkarılan Sri Guru Granth Sahib Ji'yi başında taşıyan bir Sih rahip (ortada), 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları

Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar bölgesinde bulunan Altın Tapın ak'ta Sri Guru Granth Sahib Ji'nin ilk yerleştirilmesinin 418. yıl dönümü vesilesiyle Sih dövüş sanatı Gatka performansı sergileyen Sihler, 28 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

YORUMLAR
500
Hindistan'da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı Hindistan'da tanker traktöre çarptı: 6 ölü, 24 yaralı Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı Hindistan'da mahkeme kararıyla 100 metrelik 2 bina yıkıldı
Kaynak: Xinhua

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 17:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Pencap Eyaletinde Sih Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement