Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti - Son Dakika
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Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti

12.10.2022 18:34
Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti

AMSTERDAM, 12 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezinde bir kadın bir bal kabağı bahçesinin fotoğrafını çekiyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

AMSTERDAM, 12 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezinde bir kadın bir bal kabağı bahçesinin fotoğrafını çekiyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti - Son Dakika
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