AMSTERDAM, 12 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezinde bir kadın bir bal kabağı bahçesinin fotoğrafını çekiyor, 11 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Hollanda, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Amsterdam'da Dev Bal Kabakları İlgi Çekti - Son Dakika
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