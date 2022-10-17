Amsterdam Maratonu 2022 Koşuldu

AMSTERDAM, 17 Ekim (Xinhua) -- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Amsterdam Maratonu 2022 sırasında Rijks Müzesi'nin önünden geçen koşucular, 16 Ekim 2022. (Fotoğraf: Sylvia Lederer/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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