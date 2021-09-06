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Hollanda-Türkiye milli maçına doğru - Son Dakika

Hollanda-Türkiye milli maçına doğru

06.09.2021 21:22

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Hollanda ile yapacakları maça da her karşılaşmaya olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Hollanda ile yapacakları maça da her karşılaşmaya olduğu gibi galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Şenol Güneş, maçın oynanacağı Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Cengiz Ünder ile açıklamalarda bulundu.

Güneş, grupta ilk maçları tamamladıklarını ve 11 puanla Hollanda ve Norveç'i önünde lider durumda bulunduklarını hatırlatarak, "İki takım için de çok önemi bir maç. Buradan alacağımız iyi bir sonuç, Norveç maçıyla taçlanabilir. Maçın önemini biz de herkes de biliyoruz. Şartlarımız içinde en iyisini yapacağız. Oynadığımız beş maçı da üç puan için oynadık, isimlere bakmadan her maçta üç puan hesapladık. Oyun anlayışımız kazanmaya yönelik olduğunu söyleyelim. Teknik taktik kadar fiziğin de önemli olduğunu biliyoruz. Zaman zaman oyuncu değişikliklerinin de bunu etkilediğini biliyoruz. Tüm oyuncularımın maça hazır olduğunu düşünüyorum. 26 oyuncumuz var yarın 23 kadro çıkaracağız. Üç oyuncumuzu kenarda bırakacağız. İkisi sağlıklı, bir tanesinde soru işaretleri var ona bugün karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Grupta 5 maç sonunda 11 puanla liderlikten memnun musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bana sorarsan beş maçı da alıp 15 puan daha iyi olur. Dışarıdan baktığınızda 5 maçta 11 puana iyi denir. İki maçı çok rahat şekilde güvenli, ne yaptığını bilen, sakin oynayan takım olarak 6 puan aldık. Hak ederek aldığımızı düşünüyorum. Kimisi şansa diyor ama takılmıyorum oralara. Hollanda'nın Karadağ maçını iki defa seyrettim 4 attı, bizim ona 5-6 atmamız gerek. Karadağ'ın net 3 pozisyonu var. İyi başlayıp kötü gitme hakkımız yok. 11 puan kötü değil ama iki güçlü rakibimizi hem içte hem dışta yendikten sonra Letonya ve Karadağ'a 4 puan verdiğinizde tartışılırsınız. Onun için bütün dengeleri alt üst etti. Şu an 11 puanımız var, ipler bizim elimizde, yarın alacağımız galibiyet bunu çok büyük avantaj yapar. Mağlubiyette avantaj Hollanda'ya geçer ama yarış devam edecektir. Yolumuza devam ediyoruz. Hollanda, Norveç maçındaki oyun rahatlığımız Avrupa Şampiyonası sonrasında yok ama buna rağmen Karadağ maçındaki oyun anlayışından memnunum."

Şenol Güneş, bu maçı grupta final olarak görmediklerini belirterek, "Galibiyet ve mağlubiyet kesin bir şey ortaya çıkarmaz ama avantajı çoğaltır. Bu maçı kazansak da garanti görmem. Önde olmanın avantajına güvenerek oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, Karadağ maçında sakatlanarak oyundan çıkan Zeki Çelik'in durumu hakkında ise, "Zeki ile ilgili bir olumsuzluk var. Cebelitarık maçında devre arasında sahaya çıkarken bir sorunu vardı, sonra riske etme dedim. Yırtık falan değil, sertlik var. Bekletiyoruz ama zor görünüyor şu an. Tıbbi olarak bir daha MR'a bakacaklar, yırtık değil, gerginlik görünüyor." açıklamasında bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Van Gaal ile birlikte Hollanda Milli Takımı'nda nasıl değişiklikler gördünüz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rakibin hemen hemen kadrosu aynı. O maçlarda Van Dijk yoktu. Forvette Gakpo yoktu ama o da yarın kadroda yok. Çok büyük değişiklik yok. Oyun anlayışı olarak aynı, hareketli olan önde iyi baskı yapabilen, top tekniği olan bir takım. Disiplinli, çalışkan bir takım, önceki takım da iyiydi, her iki takım da gole yakın böyle bir maç da olabilir ama tam tersi kısır bir maç da geçebilir. İyi bir takımla oynayacağız. Van Gaal tecrübeli bir hoca. Üst liglerde oynayan oyuncular, iki takım için de güzel şeyler söylenebilir. Beklentimiz iyi olan oyuncuların, güzel futbol oynamasını beklemek."

Şenol Güneş, Van Gaal'in "Türkiye, küçük maçlara konsantrasyon sağlamakta zorlanıyor." sözleri üzerine ise, "Letonya, Karadağ gibi maçlarda bu kadar kolay goller yemememiz ve puanlar vermememiz gerekiyor. Aynı şekilde çok iyi oynamasak bile, o tip maçları kapatabilmek gerek. İsviçre-İtalya maçını da seyrettim kaleci tek başına maç aldı, İsviçre'de. Biz öyle maç oynamadık. Biz takım olarak ezilmedik ama iki maçta 4 puan kaybedince de bunun adını koyduğunuz zaman konsantrasyon eksikliği, hocanın değişik kadro yapması, rakibi küçümsemesi, hepsi söylenir. 97'de gol yedikten sonra yemeden 3-4 tane atsaydık başka olurdu. Karadağ'ın Hollanda maçında penaltısı vardı ama sonuçta 4-0 yenince ezdi geçti diyorsun." şeklinde konuştu.

Cengiz Ünder: "Dört gözle bu maçı bekliyoruz"

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Hollanda'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını ve kazanmak için tüm güçlerini sahaya yansıtacaklarını söyledi.

İstanbul'da oynadıkları ilk maçı kazandıklarını hatırlatan Cengiz, "Onlar bizi daha güçlü şekilde bekliyorlar. Zaten onların iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Zorlu bir maç geçeceğini düşünüyoruz. Yarın tekrar kazanmak için çıkacağız umarım istediklerimizi yapabiliriz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın öneminin farkında olduklarının altını çizen milli futbolcu, "İlk maçı kazandık, ikinci maç bizim için daha zor geçecek. Biz de bir rakibe ilk maçı kaybettiğimizde her zaman daha hırslı çıkıyoruz. İyi hazırlandık, ben de kendimi iyi durumda hissediyorum. Bunu yapabilecek güçteyiz, takım olarak hazırız, dört gözle bu maçı bekliyoruz. Böyle büyük maçlarda iyi oynuyoruz. Yarın da bunu iyi bir şekilde gösterebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru
Hollanda-Türkiye milli maçına doğru

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hollanda-Türkiye milli maçına doğru - Son Dakika Spor


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