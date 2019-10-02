Son Dakika Haberleri: Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı
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Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı

57 dakika önce

Eyalette esrar kullanımının serbest hale gelmesinin ardından satış yapılan çok sayıda dükkan açılmasına rağmen Amsterdam'ın ünlü esrar kafelerine rakip olmayı hedefleyen ilk işletme olan cafe-restaurant 240 kişilik kapasitesiyle müşterilerini ağırlamaya başladı

Amsterdam'a yeni rakip: ABD'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk esrar kafesi Batı Hollywood'da açıldı.


Eyalette esrar kullanımının serbest hale gelmesinin ardından satış yapılan çok sayıda dükkan açılmasına rağmen Amsterdam'ın ünlü esrar mekanlarına rakip olmayı hedefleyen ilk işletme olan cafe-restaurant 240 kişilik kapasitesiyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Amsterdam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:31 
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