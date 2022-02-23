Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi - Son Dakika
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Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi

23.02.2022 00:45
Amsterdam Apple mağazasında rehine krizi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin, mağazada bulunanlardan en az bir kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin, mağazada bulunanlardan en az bir kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, Apple mağazasına giren silahlı bir kişinin yakalanması için çok sayıda polisin olay yerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, olay esnasında mağazada bulunanlardan kaçmayı başaranların ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaydedildi.

En az bir kişinin rehine olarak tutulduğu mağazanın etrafında polis geniş güvenlik önlemi alırken, özel timin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Polis helikopterlerinin havadan destek verdiği operasyon devam ederken, polis saldırganda patlayıcı olması ihtimaline karşı olay yerinde itfaiye ve ambulans hazır bulunduruyor.

AT5 isimli yerel medya, hadisenin hırsızlık teşebbüsü olduğunu belirterek, olayı görenlerden birinin silah sesi duyduğunu aktardı.

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Hollanda, Twitter, Polis, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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