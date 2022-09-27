Yeşil Sol Parti Meclis Üyesi Yasmine Bentoumya önergenin görüşüldüğü oturumda, yasağın burkalı ya da burkasız Müslüman kadınlara karşı sözlü ve fiziksel saldırıları artırdığına işaret ederken, Denk üyesi Khan yasağın Müslümanları "ayrımcılığın odağına" getirdiğini vurguladı.

Amsterdam Denk Partisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasanın yürürlükten kaldırılmasını teklif edenler arasında Belediye Meclis Üyeleri Sheher Khan'ın da bulunduğu ve yasanın Hollanda Parlamentosunca yürürlükten kaldırılmasını isteyen önergenin kabul edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Amsterdam Belediye Meclisinden 'burka yasağının kaldırılması' önerisi - Son Dakika

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