Amsterdam Belediyesi LGBT bildirisi için camilerle yapmayı planladığı toplantıyı iptal etti - Son Dakika
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Amsterdam Belediyesi LGBT bildirisi için camilerle yapmayı planladığı toplantıyı iptal etti

17.10.2022 19:58
Amsterdam Belediyesi LGBT bildirisi için camilerle yapmayı planladığı toplantıyı iptal etti

Amsterdam Belediyesi, LGBT bireylerin güvenliği ve bu kişilere yönelik saldırıların kınanmasına yönelik hazırlanan bildiriye imza atmaları için şehirdeki cami yöneticileriyle yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini açıkladı.

Amsterdam Belediyesi, LGBT bireylerin güvenliği ve bu kişilere yönelik saldırıların kınanmasına yönelik hazırlanan bildiriye imza atmaları için şehirdeki cami yöneticileriyle yapılması planlanan toplantının iptal edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Femke Halsema, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, davetin cami yönetimlerinden karşılık bulmaması sebebiyle toplantının iptal edildiğini belirtti.

Halsema, LGBT bireylere karşı şiddetin "inanç kaynaklı olmadığını" göstermek adına tüm dinleri temsil eden kuruluşların ortak bir bildiriye varmalarını istediklerini ve bunun ilk adımını camilerle attıklarını kaydetti.

Halsema, camilerden gelen tepkileri ve taslak bildiriye karşı çıkılmasını "ön yargıların kırılmasında kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendirdi.

Cami yönetimlerinden açıklamalar

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) yetkilisi, AA muhabirine, Amsterdam'daki camilerin yöneticilerinin toplantıya katılmama kararı aldığını belirtti.

Yetkili, kararın belediye veya bildiriye yönelik değil, konunun ele alınış biçimi sebebiyle alındığını ifade etti.

İslam Toplumu Milli Görüş Kuzey Hollanda'nın (IGMG) yazılı açıklamasında belediye başkanının tek taraflı açıklamasından derin bir hayal kırıklığı duyulduğu belirtilerek bildiriyi imzalamama ve toplantıya katılmama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki toplantılarda Amsterdam'daki tüm gruplara yönelik şiddet ve ayrımcılığın kınanması gerektiğinin anlatıldığı fakat IGMG'nin "bildirinin daha kapsayıcı olması gerekirdi" şeklindeki teklifine rağmen tek taraflı hazırlanan taslak bildirinin sadece bir gruba yönelik şiddeti konu aldığı kaydedildi.

IGMG'nin açıklamasında dezavantajlı bir grubu korurken diğer bir dezavantajlı grubun zor durumda bırakıldığına dikkat çekildi.

"Dezavantajlı ve azınlık gruplarına yönelik şiddet ve ayrımcılığa her zaman karşıyız." ifadesine yer verilen açıklamada, bildiriyi imzalamamanın camilere karşı olumsuz bir netice doğurmasından endişe duyulduğuna değinildi.

Kuzey Hollanda Fas Camileri Konseyinin (RVM) açıklamasında ise sadece LGBT bireylere yönelik ayrımcı ve şiddet eylemlerinin kınandığı bir bildirinin yeterli olmadığı vurgulanarak "Bildirinin ayrımcılığa uğrayan tüm grupları içermesi gerekirdi." ifadesine yer verildi.

RVM, Amsterdam'daki Müslüman toplumunun artan fiyatlar ve yükselen enerji maliyetleri sebebiyle ciddi bir yoksulluk problemi yaşadığı, konut yetersizliği, İslami usulde definlerde yaşanan zorluklar, Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV) tarafından camilerin gizlice izlenmesi gibi çok çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bulunulduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Cami, LGBT, Güncel, Son Dakika

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