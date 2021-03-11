Amsterdam Belediyesi: Yazar Lale Gül'ün güvenliği ciddi tehdit altında, korunması için gereken yapılacak

Hollanda'da doğup büyüdüğü katı İslami ortamı eleştiren "Yaşayacağım" adlı romanı nedeniyle ölüm tehditleri ile alan 23 yaşındaki Türkiye kökenli yazar Lale Gül, 17 Mart seçimleri öncesi "İslam düşmanı" tartışmaları nedeniyle yeniden hedef haline geldi.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin, bir internet sitesinde yazar Lale Gül'ün "İslama sırt çevirdiği" savunulan haberin içinde yayımlanan, "İslam düşmanlığına dur demek için Denk'e oy verin" ilanı tartışma yarattı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Lale Gül'ün güvenliğine yönelik ciddi tehditler bulunduğunu söyledi. Halsema ve Amsterdam Belediye Meclisi, Gül'ün korunması için gerekenin yapılacağını açıkladı.

Kitabı, en çok satanlar listesine girdi

Amtserdam'da göçmenlerin yoğun olduğu bir semtte, Türkiye kökenli koyu dindar bir ailede yetişen Lale Gül, üniversiteye başladıktan sonra baş örtüsünü çıkararak, ailesinin değil, kendisinin istediği bir yaşamı seçtiğini belirtti.

Üniversite öncesinde her hafta düzenli olarak Kuran kursuna devam eden Gül, başından geçenleri, büyüdüğü kültürel ortamı ve aile baskısını eleştiren "Yaşayacağım" (Ik Ga Leven) adlı romanda anlattı.

İlk kitabı, kısa sürede Hollanda'da en çok satanlar listesine giren kadın yazar, "İslam'a hakaret ettiği" gerekçesiyle tehditlerin hedefi oldu.

Ölüm tehditleri yüzünden, erkek kardeşi olmadan tek başına evden çıkmadığını anlatan Gül, Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi'nin seçim ilanı nedeniyle yine hedef haline geldi.

Denk Partisi'nin, 17 Mart seçimleri nedeniyle Hollanda'da Türkçe yayın yapan bir internet sitesine verdiği "İslam düşmanlığı" konulu ilan, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yayımlandı.

BBC Türkçe'nin Lal Gül'e yönelik ölüm tehditlerini içeren haberini alıntılayan Son Haber adlı site, "Hollanda'da İslam'a sırt çeviren Türk asıllı yazar Lale Gül'e İslam karşıtları tarafından verilen destekler giderek artmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bu satırların altında da, Denk Partisi lideri Tunahan Kuzu'nun fotoğrafı ile "İslam düşmanlığına dur demek istiyor musunuz? Oyunuzu Denk'e verin" yazısının yer aldığı seçim ilanı yayınlandı.

'Başka haberde de yayımlandı'

Hollanda medyası, ülkedeki Müslüman seçmene yönelik ilanın, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yayınlanmasının, dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.

Lale Gül ise Denk Partisi'nin tutumuna tepki gösterdi. Twitter aracılığıyla bir açıklama yapan kadın yazar, "Türk medyası hikayemi aldı, ekleme yaptı ve beni İslam düşmanı haline getirdi. Her şey aynı ama sonra Denk'in ilanını görüyorsunuz. Fikrini belirtmek ve bununla ilgili kitap yazmak düşmanlık mı?" dedi.

Denk Partisi lideri Kuzu, Lale Gül ile ilgili haberin içinde yer alan parti reklamının farklı haberlerle birlikte de yayımlandığı belirterek, bunun kişisel bir şey olmadığını savundu. Kuzu, Hollanda'da din özgürlüğü bulunduğunu, herkesin inanıp ya da inanmamakta özgür olduğunu söyledi.

Türkçe yayın yapan internet sitelerindeki "İslama sırt çevirme" ve "İslam düşmanlığı" suçlamalarının ardından Lale Gül'e yönelik hakaret ve tehditlerin yeniden arttığı belirtildi.

Amsterdam Belediye Meclisi, yaşanan gelişmeler nedeniyle Çarşamba günü Lale Gül'ün güvenliği ile ilgili konular ele alındı. Belediye meclisindeki siyasi parti temsilcileri, kadın yazarın hayatını kısıtlayan ölüm tehditleri ile ilgili neler yapıldığını sordu.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsem, Gül'ün güvenliğine yönelik ciddi tehditlerin devam ettiğini açıkladı. Bu konuda gerekli her türlü önlemin alınacağını vurgulayan kadın belediye başkanı, polis ile yakın temasta olduklarını söyledi.

Halsema, tehdit gelir gelmez Amsterdam polisinin harakete geçtiğini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan isimsiz tehditlerin de soruşturulduğunu açıkladı.