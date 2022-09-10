Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı - Son Dakika
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Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı

10.09.2022 15:50
Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı

Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün, İstanbul'da konser verdi.

Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve folk grubu Altın Gün, İstanbul'da konser verdi.

Topluluk, Epifoni ve URU organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining'den oluşan Altın Gün, yaklaşık 5 bin kişiye konser verdi.

"İstanbul hoşgeldiniz, kavuştuk." diyerek izleyicileri selamlayan grup, konserde ilk şarkı olarak "Köroğlu Dağları"nı söyledi.

Altın Gün, konserde ayrıca "Su Sızıyor", "Maçka Yolları", "Ordunun Dereleri" ve "Goca Dünya"nın yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi.

Topluluktan önce, 2012 yılında kurulan The Ringo Jets, Anadolu ezgilerini elektronik müzik ile buluşturan Anatolian Sessions ve Gülşah Güray sahne aldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı - Son Dakika

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