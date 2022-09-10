Altın Gün, konserde ayrıca "Su Sızıyor", " Maçka Yolları", "Ordunun Dereleri" ve "Goca Dünya"nın yanı sıra yeni parçalarını da seslendirdi.

Vokalde Merve Daşdemir, sazda, tuşlularda ve vokalde Erdinç Ecevit, basta Jasper Verhulst, gitarda Thijs Elzinga, davulda Daniel Smienk ve perküsyonda Chris Bruining'den oluşan Altın Gün, yaklaşık 5 bin kişiye konser verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Altın Gün, Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı - Son Dakika

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