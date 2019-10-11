Son Dakika Haberleri: Amsterdam'da "Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi"
Son Dakika Güncel Amsterdam'da 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'

Amsterdam'da "Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi"

35 dakika önce

Hollanda'da Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) ev sahipliğinde "Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi' sanatseverlerle buluştu.

Amsterdam'da

Hollanda'da Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) ev sahipliğinde "Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi' sanatseverlerle buluştu.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, "Bu serginin gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını umut ediyoruz. Farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Hollandalı tasarımcı Jan Leitens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen eserlerde çok büyük bir ustalık olduğunu belirtti.

Sergi, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Avrupa turuna Londra YEE'de başlayan sergi, Amsterdam'dan sonra Roma YEE'de sanatseverlerle buluşacak.

Açılışa, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Faruk Çağlar ve Nevzat Bayraktar'ın yanı sıra, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altuğ ve çok sayıda davetli katıldı.

Amsterdam, Hollanda, Albaraka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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