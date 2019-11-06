Son Dakika Haberleri: Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi
Son Dakika Dünya Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi

Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi

6 saat önce

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.

Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi, System.String[]

Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Schiphol havalimanında bir uçağın içinde 'şüpheli durum' nedeniyle inceleme başlatıldı.


Hollanda Kraliyet askeri polisi havalimanında geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra bir uçakta inceleme başlattı. Askeri polis, 'şüpheli bir durum' nedeniyle inceleme başlattıklarını açıkladıktan sonra olaya ilişkin detay bilgi paylaşmadı.

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Amsterdam, Hollanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:43 
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