Amsterdam'da çifte patlama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Amsterdam'da çifte patlama - Son Dakika

Amsterdam'da çifte patlama

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.


Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir postanede art arda iki patlama meydana geldi. Polis, yaptığı açıklamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlamanın bir mektuba yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandığı belirtiliyor. - AMSTERDAM

Amsterdam, Hollanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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