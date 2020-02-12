Amsterdam'da çifte patlama - Son Dakika

Amsterdam'da çifte patlama
6 saat önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir postanede art arda iki patlama meydana geldi. Polis, yaptığı açıklamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlamanın bir mektuba yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandığı belirtiliyor. - AMSTERDAM
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