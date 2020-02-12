Amsterdam'da çifte patlama - Son Dakika

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da postanede peş peşe iki patlama meydana geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir postanede art arda iki patlama meydana geldi. Polis, yaptığı açıklamada yaralanan olmadığını duyurdu. Patlamanın bir mektuba yerleştirilen patlayıcıdan kaynaklandığı belirtiliyor.

(İHA)