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Amsterdam'da ışık sanat festivali

7 saat önce

Amsterdam Light Festival Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü.

Amsterdam'da ışık sanat festivali, System.String[]

Amsterdam Light Festival Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi organize edilen ışık festivali büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turlarıyla izledi.


Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterilerinin yapıldığı festivalde 20 farklı ışık gösterisi sunuldu.


Her sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görünen organizasyon 19 Ocak 2020'ye kadar devam edecek.

Amsterdam, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:06 
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