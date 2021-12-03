AMSTERDAM - Amsterdam'da "Işık Sanat Festivali" Kovid-19'un gölgesinde başladı - Son Dakika

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da başlayan "Işık Sanatı Festivali", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Her sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen "Işık Sanatı Festivali"nde, Hollanda ve dünyanın farklı ülkelerinden sanatçı, tasarımcı ve mimarlar tarafından hazırlanan ışık gösterileri yer alıyor.

Ziyaretçiler, kentin turistik bölgesindeki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ünlü kanalların üzerinde ve çevresinde yapılan ışıklı gösterileri gemi turlarıyla izleyebiliyor.

Alışılanın dışında ziyaret saatleri

Amsterdam Light Festival Vakfınca bu yıl 10'uncusu düzenlenen festival, alışılan saatlerin dışında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hollanda hükümetinin artan Kovid-19 vaka sayılarıyla mücadele amacıyla akşam 17.00 itibarıyla mağaza ve dükkanların kapatılmasını istemesi sebebiyle ışık festivalindeki eserler, sabah 07.00 ila 09.00 ve 15.00 ila 17.00 saatlerinde görülebiliyor.

Eserleri gün ışığının en az olduğu vakitlerde görmek isteyen ziyaretçiler, sabah saatlerini tercih ediyor.

Festival, 23 Ocak 2022'ye kadar devam edecek.