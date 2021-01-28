Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor - Son Dakika

Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor

28.01.2021 20:05
Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor, System.String[]

Amsterdam'da mağazalar, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.

Amsterdam'da mağazalar, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı gününe girilirken Amsterdam'daki birçok lüks mağaza, yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.

Polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yağma ve şiddet olaylarının önüne geçememesi, ülkede ABD'deki benzer manzaralar ortaya çıkardı. Göstericiler camlarını kırdıkları mağazaları yağmalarken polis dükkanını korumak isteyen işletmecileri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyardı.

Olaylar nasıl başladı?

Hollanda'da hükümet, alınan tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle 20 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı.

Ülke genelinde 9 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 23 Ocak akşamından itibaren 21.00-04.30 saatlerinde uygulanmaya başladı.

Kısıtlamaları protesto eden yüzlerce gösterici, yasağın başladığı ilk saatlerde Amsterdam'daki Müzeler Meydanı ve Eindhoven'daki 18 Eylül Meydanı'nda toplandı. Aşırı sağcı partilerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı. İlk dört gün şiddetli çatışmaların yaşandığı protestolarda göstericilere atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Göstericiler de taş, havai fişek ve golf toplarıyla karşılık verdi. Çevredeki araçları ve motosikletleri ateşe veren göstericiler, birçok mağazayı camlarını kırarak yağmaladı.

Yüzlerce kişi gözaltına alındı

Polisin açıklamalarına göre gösterilerin ilk iki gününde 300'den fazla kişi gözaltına alınırken 5 bin 675 kişiye kısıtlamaları ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı. Polis, protestoların üçüncü gününde 184, dördüncü gününde 131 kişiyi gözaltına aldı.

Kısıtlamanın beşinci günüde olaylar azalsa da çoğunluğu sosyal medyada protesto ve şiddet olaylarını teşvik etmekten ülke genelinde 51 kişi daha gözaltına alındı.

Amsterdam, Hollanda, Protesto, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amsterdam'da mağazalar yağmalamaya karşı beton bloklarla önlem alıyor - Son Dakika


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