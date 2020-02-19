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Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü
6 saat önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yerel yönetim iki plan üzerine odaklanmış durumda: ya kiralık odalardan oluşan bir kompleks inşa etmek ya da 'erotik merkez' açmak.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:05
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