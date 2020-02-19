Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü - Son Dakika Dünya

Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü

6 saat önce

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.

Amsterdam'da Red Light District'teki turist yoğunluğuna karşı 'erotik merkez' çözümü, System.String[]

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da turistlerin yarattığı sorunlara çözüm arayan yerel yetkililer, genelevlerin bulunduğu Red Light District'in (Kırmızı Fener Sokağı) yerini alacak alternatif projeler üzerinde çalışıyor.


Yerel basında çıkan haberlere göre, yerel yönetim iki plan üzerine odaklanmış durumda: ya kiralık odalardan oluşan bir kompleks inşa etmek ya da 'erotik merkez' açmak.

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Amsterdam, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:05 
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