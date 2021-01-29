Amsterdam'da ünlü mağazalardan yağmalara karşı beton ve tahta plakalı önlem - Son Dakika

Amsterdam'da ünlü mağazalardan yağmalara karşı beton ve tahta plakalı önlem
29.01.2021 17:03
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ünlü mağazalar, korona virüs önlemlerine karşı protestolar sırasında olası yağmalara karşı vitrinlerini beton ve tahta plakalarla kapattı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ünlü mağazalar, korona virüs önlemlerine karşı protestolar sırasında olası yağmalara karşı vitrinlerini beton ve tahta plakalarla kapattı.
Hollanda'da korona virüs salgını ile mücadelede alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ve halk bu kararları protesto etmeye başlamıştı. Eylemlerde, kısa sürede şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Başkent Amsterdam'da çok sayıda ünlü mağaza çareyi yağmalara karşı önlem almakta buldu. Eylemcilerin, camlarını kırıp ürünlerine saldırmasından endişe eden mağaza sahipleri ve işletmecileri vitrinlerinin önünü beton ya da tahta plakalarla kapattı.
(İHA)
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