Amsterdam'daki Fatih Camisi kapılarını gayrimüslimlere açtı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi "Müzeler Gecesi" etkinlikleri kapsamında gayrimüslim ziyaretçilerini ağırladı.

Amsterdam'da her yıl düzenlenen "Müzeler Gecesi"nde Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Amsterdam Fatih Camisi'ni gayrimüslimlerden oluşan yaklaşık iki bin kişi ziyaret etti.

Cami dışına okunan ezan ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile devam etti. Ziyaretçilere yemek ikramında bulunulurken cami hakkında bilgi verildi.

Fatih Camisi İmamı Kemal Gözütok Hollandaca yaptığı sunumun ardından ziyaretçilerin sorularını cevapladı. İslam hakkında temel bilgiler veren Gözütok, "Hollandalıların pek çoğu ilk kez bir camiye geliyor ve tahminlerinin çok ötesinde bir memnuniyetle ayrıldıklarını dile getiriyorlar" dedi.

Cami Derneği yönetiminden Mehmet Yamalı da "Bugün camiyi yaklaşık iki bin kişi ziyaret etti. Avrupa'da son zamanlarda ayyuka çıkan yabancı düşmanlığına karşı bir şekilde cevap vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan İmam Hüseyin Kırkıncı ise, "Hollandalılar Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde çok etkileniyorlar ve hoş bir izlenimle buradan ayrılıyorlar, biz de onlara yine bekleriz diyoruz" şeklinde konuştu.

1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için satılan bir kiliseden çevrilen Fatih Cami, Amsterdam'a gelen Türk işçileri tarafından 1980 yılında ibadetlerini yerine getirmeleri için satın alınmıştır.