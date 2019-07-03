Amsterdam'ın ilk kadın belediye başkanından genelev planı: Vitrin uygulaması kalkıyor
48 dakika önce
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, genelevleri ile bilinen Red Light District'te (Kırmızı Fener Sokağı) çalışan seks işçilerini korumak için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:07
'nın başkenti Amsterdam
'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema, genelevleri ile bilinen Red Light District'te (Kırmızı Fener Sokağı) çalışan seks işçilerini korumak için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı.
Yaklaşık 20 yıl önce para karşılığı cinsel ilişkinin yasal hale geldiği Hollanda'da hazırlanan planın büyük değişiklikler içerdiği kaydedildi. Belediye Başkanı Halsema, değişikliğin sosyal alanda yaşanan gelişmeler nedeniyle gerekli olduğunu söyledi.
Suların akmadığını iddia eden vatandaşlar, şehirler arası yolu trafiğe kapattı
Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü