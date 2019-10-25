Son Dakika Haberleri: Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu
Son Dakika Ekonomi Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu

Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu

1 saat önce

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, TürkAkım doğal gaz projesinin inşasından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketinin hisselerinin dondurulduğunu açıkladı.

Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu, System.String[]

Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz'ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, TürkAkım doğal gaz projesinin inşasından sorumlu South Stream Transport B.V. şirketinin hisselerinin dondurulduğunu açıkladı.

Vitrenko, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Amsterdam Bölge Mahkemesinin TürkAkım projesinin inşasından ve yönetiminden sorumlu South Stream Transport B.V.'ye ait tüm hisselerin dondurulduğunu belirtti.

Hisselerin, Gazprom'a yönelik soruşturma neticesinde dondurulduğunu kaydeden Vitrenko, "Gazprom'un Hollanda'daki hisselerini hileli bir şekilde icradan bir gün önce Transgaz Krasnodar LLC şirketine transfer etmesi nedeniyle South Stream Transport B.V.'ye ait hisselerinin yüzde 100'ü donduruldu." ifadesini kullandı.

"TürkAkım'ın inşaat süreci etkilenmeyecek"

Rus enerji şirketi Gazprom'un alt kuruluşu South Stream Transport B.V.'den yapılan açıklamada, hisselerinin dondurulduğu teyit edilirken, "Bu durum TürkAkım'ın inşaat sürecini etkilemeyecek. Şu anda, 2019'un sonunda gerçekleştirilmesi planlanan TürkAkım doğal gaz boru hattı aracılığıyla ilk gaz sevkiyatına hazırlanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Rus enerji şirketi Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü nezdinde birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuş, Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Tahkim Enstitüsü bir süre önce Gazprom ve Naftogaz arasındaki uyuşmazlığı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.

Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerinde varlıklarına el konulmuştu.

Amsterdam, Ukrayna, Gazprom, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Konut hesabında kritik değişiklikler! Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçti Tecil faiz oranı düşürüldü Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la ilişkiye başlama hikayesini anlattı: Odama girip dudaklarıma yapıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 22:33:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amsterdam mahkemesi, Gazprom'un alt kuruluşunun hisselerini dondurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]