Son Dakika Haberleri: Amsterdam Otobanı Dev Jumbo Jetin Geçişi İçin Hazırlanacak

Amsterdam Otobanı Dev Jumbo Jetin Geçişi İçin Hazırlanacak

1 saat önce

Corendon Turizm Grubu satın aldığı dev jumbo jet uçağını, maceralı Amsterdam Otoban yolculuğunun ardından Şubat ayında Corendon Village Hotel bahçesine yerleştirecek.

Amsterdam Otobanı Dev Jumbo Jetin Geçişi İçin Hazırlanacak, System.String[]
Corendon Turizm Grubu satın aldığı dev jumbo jet uçağını, maceralı Amsterdam Otoban yolculuğunun ardından Şubat ayında Corendon Village Hotel bahçesine yerleştirecek.

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Atılay Uslu, dünyanın en yaşlı jumbo jeti olan ve son uçuşunu KLM Havayolları filosunda geçtiğimiz ay yapan uçağın şu anda Amsterdam Schiphol Havalimanı hangarında beklediğini, ağır olması sebebiyle uçağın motorlarının söküldüğünü söyledi.

"City of Bangkok" isimli uçağın Şubat ayında Schiphol Havalimanı'ndan Village Hotel'e getirileceğini açıklayan Uslu, "Uçak otobandan geçirilerek otele getirilecek. Yol üstündeki kanalların üzerine geçici köprüler kurulacak ve otoban boyunca yer alan trafik lambaları ve elektrik direkleri sökülecek. Uçağın satın alınması ve otele yerleştirilmesi projesinin maliyeti 2,5 milyon euroyu buluyor. Village Hotel'in bahçesine yerleştirilecek Boeing 747-400'ün restoran, kafe ve kütüphane ve sinema salonu olarak işletilecek. Uçağın yolculuğu sırasında arazilerden de geçecek. 14 arazi sahibi ile görüştük. Anlayışla karşıladılar" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Schiphol Havalimanı, Amsterdam, Ekonomi
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