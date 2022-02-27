AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi - Son Dakika

Hollanda'nın farklı kentlerinde toplanan binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.

Farklı grupların Amsterdam Dam meydanında organize ettiği protestoya binlerce gösterici katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan gösteride yapılan konuşmalarda, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları kınandı.

"Savaşa hayır", "Özgür Ukrayna" sloganları atan protestocular, "Rusya evine dön", "Ukrayna kalkan değil","Rusya'ya boykot", "Ukrayna'ya yardım edin", "Ruslar Ukraynalılarla beraber" ve "Putin'i durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da katıldığı gösteriye çok sayıda Azerbaycanlı da destek verdi

Azerbaycanlı göstericilerden Eldeniz Yusibov, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine karşı çıktığını dile getirirken, "Muharebeye hayır diyoruz, Putin'e dur diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna yardım toplandı

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya askeri destek vermesini isteyen göstericiler, Rusya'nın boykot edilmesini ve yaptırıma tabi tutulmasını istedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığına ait hesap numaralarının paylaşıldığı gösteride, Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilaç ve gıda yardımı toplandı.

Başkent Amsterdam'ın yanı sıra Groningen, Arnhem ve Heerlen kentlerinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi.