AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi

AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi

27.02.2022 19:36

Hollanda'nın farklı kentlerinde toplanan binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.

Hollanda'nın farklı kentlerinde toplanan binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını protesto etti.

Farklı grupların Amsterdam Dam meydanında organize ettiği protestoya binlerce gösterici katıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan gösteride yapılan konuşmalarda, Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları kınandı.

"Savaşa hayır", "Özgür Ukrayna" sloganları atan protestocular, "Rusya evine dön", "Ukrayna kalkan değil","Rusya'ya boykot", "Ukrayna'ya yardım edin", "Ruslar Ukraynalılarla beraber" ve "Putin'i durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da katıldığı gösteriye çok sayıda Azerbaycanlı da destek verdi

Azerbaycanlı göstericilerden Eldeniz Yusibov, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine karşı çıktığını dile getirirken, "Muharebeye hayır diyoruz, Putin'e dur diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna yardım toplandı

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya askeri destek vermesini isteyen göstericiler, Rusya'nın boykot edilmesini ve yaptırıma tabi tutulmasını istedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığına ait hesap numaralarının paylaşıldığı gösteride, Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilaç ve gıda yardımı toplandı.

Başkent Amsterdam'ın yanı sıra Groningen, Arnhem ve Heerlen kentlerinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi.

AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi
AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi
AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi

YORUMLAR
500
Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto Almanya'da Rusya Karşıtı Protesto Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı İspanya'daki gösteriler devam etti

Protesto, Hollanda, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
19:26 Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı
19:14 Galatasaray-Rize karşılaşması başladı! Galibiyet arayan sarı-kırmızılılar seri peşinde
18:28 Alanyaspor ve Hatayspor rakiplerine göz açtırmadı! Liderlik mücadelesindeki karşılaşmalar nefes kesti
18:17 Türkiye Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması konusunda çekimser kaldı! Bakan Çavuşoğlu'dan yanıt gecikmedi
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 19:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: AMSTERDAM - Rusya'nın Ukrayna saldırısı Hollanda'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement