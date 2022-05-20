Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı

20.05.2022 17:35

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile MÜSİAD Hollanda ve Hollanda Türk İşadamları Derneğinin (HOTİAD) destekleriyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) ile MÜSİAD Hollanda ve Hollanda Türk İşadamları Derneğinin (HOTİAD) destekleriyle düzenlenen Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı.

İki gün sürecek fuarda Türkiye'den 56 hastane ve sağlık kuruluşu yer alıyor.

Fuara Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Amsterdam Başkonsolusu Engin Arıkan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, HOTİAD Başkanı Hikmet Gürcüoğlu, MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Köklü'nün yanı sıra Hollanda'daki hastaneler, sağlık ve turizm firmalarının temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Büyükelçi Dişli, açılış konuşmasında "Türkiye'nin sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesini Türk misafirperverliğiyle birleştirerek Hollandalılara sunuyoruz." dedi.

Türk doktorlarının dünyanın birçok yerinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Dişli, "Çatışma bölgelerindeki birçok kişiye insanı yardım kapsamında sağlık hizmeti götürdük." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy da Benelüks ( Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ülkelerinin Türkiye için önemine dikkati çekerek, fuara Belçika'dan da yoğun ilgi beklediklerini dile getirdi.

Sağlık turizminde hedef ülke: Hollanda

Sağlık turizmi açısından Hollanda'yı önemli bir potansiyel olarak gördüklerini belirten Türkiye'nin Lahey Ticaret Müşavir Yardımcısı Aşkın Pekel, "Türkiye ile Hollanda arasında sağlık ticareti hacmi 1,3 milyar avro civarında. Rakamlarda durum biraz aleyhimize fakat fuar vesilesiyle hem bu hacmi arttırmak hem de rakamlardaki durumu lehimize çevirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan bir birim olduklarını kaydederek, hizmet ihracı açısından müstakil bir genel müdürlük olmanın önemini vurguladı.

Kaçar, "Ticaret Bakanlığımız pek çok alanda önemli teşvikler sunmaya başladı. Sağlık kurumlarının işlerini kolaylaştırmak amacıyla hem Bakanlık bünyesinde hem de sağlık ve sigorta alanlarında önemli düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'nin sağlık sektörüyle ilgili çok iyi şeyler duydum"

Fuara katılan Hollandalı Margot Brautigam, AA muhabirine, "Türkiye'nin sağlık sektörüyle ilgili iş arkadaşlarımdan çok iyi şeyler duydum. Göz tedavim için araştırma yapmaya geldim." dedi.

Hollanda'nın Almanya sınırındaki Hengelo şehrinden fuara katılmak için Amsterdam'a gelen Hollandalı İrene Sneijder de "Midemde uzun süredir bir problem var, arkadaşımın Türk doktorlarla ilgili olumlu tavsiyesi üzerine buradaki doktorları görmeye geldim." diye konuştu.

Dünya Bankası verilerine göre sağlık harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 10'dan fazla olan Hollanda'da sağlık harcamaları, hane halkı giderlerinde önemli yer tutuyor.

Türkiye'nin önemli hastane kuruluşları, göz hastaneleri, diş klinikleri, tüp bebek klinikleri, saç ekim merkezleri, estetik klinikleri ve termal turizm merkezlerinin yer aldığı fuar 20-21 Mayıs'ta ziyarete açık olacak.

Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı
Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı

YORUMLAR
500
'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı 'Sancaktepe Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:20 İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:45 ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya gezisi Güney Kore'den başladı!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
21:31 Ülkeyi karıştıran olay! Arabada cinsel ilişkiye girdiler, kendilerini uyaran polisi ezip geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 23:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement