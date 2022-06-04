Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor

Hollanda 'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı 'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

Kaynak: AA

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