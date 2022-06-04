Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor

04.06.2022 18:56

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, personel eksikliği ve tatil sezonu nedeniyle oluşan yoğunluğu azaltmak için uçuşların iptal edilmesi ve ek tedbirlere başvurulmasına rağmen çözüm bulunamıyor.

Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Hristiyanların kutladığı Pentikost günü tatili sebebiyle Schiphol Havalimanı kapısından dışarı uzanan yüzlerce metrelik güvenlik kuyruğu oluştu.

"Uçuşa 4 saatten önce gelmeyin" uyarısı

Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada uçuşuna 4 saatten az kalan yolculara "Havalimanına gelmeyin" uyarısı yapıldı.

Yolculardan gerekmedikçe yanlarına valiz almamalarını tavsiye eden yetkililer, yolcuların kabine alacakları eşyaların da tek valizde birleştirilmesini istedi.

Yoğunluk sebebiyle uçuşuna 4 saatten fazla vakit olan yolcular, havalimanı dışındaki özel bölümde bekletiliyor.

KLM çok sayıda seferini iptal etti

KLM Havayollarından geçen hafta yapılan açıklamada, havalimanındaki yoğunluk sebebiyle günlük 50'ye yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

İstanbul-Amsterdam seferi yapan bazı uçaklar, Schipol'deki yoğunluk sebebiyle rötarlı kalktı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor
Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor
Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor
Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor
Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor

YORUMLAR
500
AMSTERDAM - Kabarcık bariyeri tekniğiyle kanallardaki plastik atıklar geri dönüştürülüyor AMSTERDAM - Kabarcık bariyeri tekniğiyle kanallardaki plastik atıklar geri dönüştürülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu kriziyle ilgili açıklama: Çözüm için adımlar atmaya başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanelerdeki randevu kriziyle ilgili açıklama: Çözüm için adımlar atmaya başladık
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndaki yoğunluğa çözüm bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement