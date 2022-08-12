Amsterdam Havalimanı yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların masraflarını karşılayacak - Son Dakika
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Amsterdam Havalimanı yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların masraflarını karşılayacak

12.08.2022 00:02
Amsterdam Havalimanı yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların masraflarını karşılayacak

Amsterdam Schiphol Havalimanı, nisandan bu yana süren yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Amsterdam Schiphol Havalimanı, nisandan bu yana süren yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta çıkan haberde sigorta veya havayolu şirketlerinin karşılamadığı masrafların Schiphol Havalimanı tarafından karşılanacağı belirtildi.

Schiphol Havalimanı ile Hollanda Tüketiciler Birliği arasında yapılan anlaşma gereğince 23 Nisan-11 Ağustos tarihleri arasında havalimanındaki yoğunluk sebebiyle uçamayanların bilet değişim masrafları, yeni bilet masrafları veya iptal ücretlerinin yolculara ödeneceği bildirildi.

Yeni uçuşu sonraki güne kalan yolcuların varacağı yerdeki otel rezervasyonunu iptal edememeleri durumunda bunun da karşılanacağı vurgulandı.

Anlaşmaya göre uçuş yerine karayoluyla seyahatini tamamlayanların masraflarının da karşılanacağı aktarıldı.

Havalimanı sorumlu tutuldu

AB kurallarına göre iptal edilen uçuştaki yolcularının masraflarının hava yolları tarafından karşılanması gerektiği hatırlatılan haberde, Schiphol yönetiminin başlarda tazminat talepleri için yolcuları hava yollarına yönlendirdiği kaydedildi.

Hollanda Tüketiciler Birliği'nin talepleri havalimanına yönlendireceğini açıklamasının ardından Schipol'ün tazminatları doğrudan karşılama kararı aldığına dikkat çekildi.

Haziran'da Hollanda Seyahat Acentaları Birliği (ANVR) personel eksikliği ve yoğunluğu azaltılamaması sebebiyle iptal edilen ya da kaçan uçuşların masraflarını ödemesi için Schipol havalimanını dava edeceklerini açıklamıştı.

Schiphol yönetiminin, gerekçelerinin net olmaması ve bilenemeyeceği nedeniyle uçuşunu kaçıran yolcuların masraflarını ödemek istemediği belirtilmişti.

Uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşanmıştı

CNN Travel'in 26 Mayıs-19 Temmuz tarihlerindeki uçuşların rötar durumuna göre oluşturduğu "en problemli havalimanları" listesinde dördüncü sırada yer alan Schiphol'de belirtilen tarihlerdeki uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşandığı kaydedilmişti.

Çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanındaki uçuşların bir kısmı, Rotterdam ve Eindhoven şehirlerindeki çevre havalimanlarına kaydırılıyor.

Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletilirken, havalimanının dış hatlar gidiş kısmındaki yoğunluklar sebebiyle oluşan yüzlerce metrelik kuyruklara çözüm bulunamıyor.

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Kaynak: AA

Schiphol Havalimanı, 23 Nisan, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amsterdam Havalimanı yoğunluk sebebiyle uçağını kaçıranların masraflarını karşılayacak - Son Dakika

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