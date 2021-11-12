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AMSTERDAM - "Sefarad" sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı - Son Dakika

AMSTERDAM - "Sefarad" sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı

12.11.2021 19:42

Türk Sefarad sanatçılarının eserlerinden oluşan "Sefarad" sergisinin tanıtımı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldı.

Türk Sefarad sanatçılarının eserlerinden oluşan "Sefarad" sergisinin tanıtımı, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldı.

"Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri" mottosuyla Hollandalı sanatseverlerle buluşmaya devam eden serginin tanıtım programına, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, YEE Başkanı Şeref Ateş, Amsterdam YEE Müdürü Abdullah Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi Direktörü Pilar Tena, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın yanı sıra pek çok sanatsever katıldı.

Program, Andries de Rosa'nın "Rhapsodie Orientale 1890" adlı bestesini piyanist Marcel Worms ve keman virtüözü Neo Eyl'in icra ettiği mini konserle başladı.

Tanıtımda AA muhabirine açıklama yapan YEE Başkanı Ateş, sergide Sefarad Yahudilerinin hikayelerini anlattıkları eserlerin yer aldığını belirterek, sergi süresini yoğun ilgiden dolayı 2 hafta daha uzattıklarını açıkladı.

Ateş, sergide 500 yıllık hikayenin estetik bir formda yansıtıldığına değinerek, "Tarihimizden gelen kültürlerin birbirlerini destekleyerek nasıl yaşadıklarını gösteren güzel bir sergi oldu. Bugün bu eserlerin arkasındaki hikayeleri konuştuk. Böyle sergiler sayesinde göçlerin problem olarak konuşulduğu bir çağda geriye dönüp bakıldığında birbirlerini destekleyerek yaşatan milletlerin insanlığa sunduğu katkı ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

YEE olarak kültürleri birbirini tamamlayan öğeler olarak gördüklerini dile getiren Ateş, serginin gelecek yıl da İspanya'da açılacağını söyledi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli de sergide emeği geçenleri tebrik ederek, serginin, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun hoşgörü kültürünün zengin köklerinden geldiğini vurguladı.

"Farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istedik"

Serginin küratörü İstanbul doğumlu sanatçı Terry Katalan, Sefaradların Türk toplumuyla 529 yıldır bir arada yaşadığına dikkati çekerek, "Sergi, Türkiye'deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor." diye konuştu.

Katalan, YEE'nin Türkiye'nin kültür ve tarihini, sevgi ve hoşgörüyle bütün dünyayla buluşturduğunu vurgulayarak, "Tüm Sefarad sanatçılar ve kendi adıma bu etkinlikten ötürü gurur duyuyorum. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültür mirasıyla ve Sefarad kültürüne dayanan eserleri Amsterdam'da sanatseverlerle buluşturarak farklı grupların kardeşlik içerisinde yaşayabildiğini göstermek istedik." dedi.

Amsterdam YEE Müdürü Altay, yaklaşık 2 yıl önce Terry Katalan ile iletişime geçerek projeyi başladıklarının altını çizerek, Amsterdam kültür hayatına böyle bir sergi kazandırmanın mutluluğunu dile getirdi.

Sergide 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nden de eserler yer alıyor

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Allovi, serginin bir parçası olmaktan dolayı çok memnun olduklarını aktararak, Sefarad sanatçılarının eserlerinin yanına müzenin de bazı eserlerini seçkiye dahil ettiğini söyledi.

İzzet Keribar, sergide Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyerek, sergiye Osmanlı dönemi mimari eserlerinin fotoğrafladığı iki eserle katıldığını anlattı.

Açılışın ardından Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu da "Adio kerida" parçasını çaldı ve seslendirdi.

33 Türk Sefarad sanatçısının 60 eserinin yer aldığı sergide resim, cam sanatı, heykel, ebru, mozaik, seramik, takı, fotoğraf, yağlıboya ve akrilik resim gibi birçok sanat eseri yer alıyor.

Sergi aynı zamanda "https://www.artsteps.com/view/602b8baedb5cd11deba54f61" adresinden çevrim içi ziyaret edilebiliyor.

YEE'nün yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı, ACB Danışmanlık ve Amsterdam Yahudi Müzesi'nin de destek verdiği "Sefarad" sergisi, kasım ayının sonuna kadar görülebilecek.

Yunus Emre, Türkiye, Sefarad, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AMSTERDAM - 'Sefarad' sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AMSTERDAM - "Sefarad" sergisi, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı - Son Dakika
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