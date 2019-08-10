Son Dakika Haberleri: Amsterdam ve Lüksemburg'da korkutan hortum
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Amsterdam ve Lüksemburg'da korkutan hortum

1 saat önce

Kuzey Avrupa ülkeleri Hollanda ve Lüksemburg'da görülen şiddetli rüzgar ve hortum halk arasında büyük paniğe sebep oldu.

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Kuzey Avrupa ülkeleri Hollanda ve Lüksemburg'da görülen şiddetli rüzgar ve hortum halk arasında büyük paniğe sebep oldu. Amsterdam ve Petange şehirlerinde art arda yaşanan hortum can kaybına yol açamadı. İki şehir arasında 400 kilometre mesafe bulunuyor.
Lüksemburg, Amsterdam, Hollanda, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:27 
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