Amsterdam ve Lüksemburg'da korkutan hortum
1 saat önce
Kuzey Avrupa ülkeleri Hollanda ve Lüksemburg'da görülen şiddetli rüzgar ve hortum halk arasında büyük paniğe sebep oldu.
Kuzey Avrupa
ülkeleri Hollanda
ve Lüksemburg
'da görülen şiddetli rüzgar ve hortum halk arasında büyük paniğe sebep oldu. Amsterdam
ve Petange şehirlerinde art arda yaşanan hortum can kaybına yol açamadı. İki şehir arasında 400 kilometre mesafe bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:27
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