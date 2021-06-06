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AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu - Son Dakika

AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu

06.06.2021 12:24
AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu, System.String[]

Bayburt Özel İdare Spor, Bayburtlu iş adamı Karaoğlu'nun sahibi olduğu An Zentrum ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı.

Bayburt Özel İdare Spor, Bayburtlu iş adamı Karaoğlu'nun sahibi olduğu An Zentrum ile isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. AN Zentrum ile kulüp arasında imzalanan protokol gereğince 2021-2022 sezonunda kulüp AN Zentrum Bayburtspor ismini kullanacak.

Genç Osman Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım etkinliğinde AN Zentrum'un yıllık 3 milyon lira karşılığında kulübün isim sponsoru olduğu açıklandı.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim şehir kulüplerinin yaşadığı zorlukların herkesçe bilindiğini söyledi. Şehir kulüplerini ayakta tutabilmenin bazen şehirlerin en önemli gündemi haline geldiğine dikkat çeken Vali Epcim, göreve başladıkları günden itibaren bu anlamda ciddi katkılar sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Vali Epcim, çeşitli kesimlerle bu yönde bir takım görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinerek, "Bir yol haritası belirledik. Bu yol haritalarından bir tanesi şehrimizin gururu Şemsettin Çalışkan Beyefendi ile birlikte yeni bir yönetim oluşturmaktı. Bu yönetimle birlikte Bayburtspor'umuz çok başarılı bir hal almaya başladı. Bu yol haritasının devamında sporcular değişti, yönetim ve organizasyona ilişkin bir takım değişiklikler yaparak Bayburtspor'u belirli bir noktaya taşıdık." diye konuştu.

Yeni sezonda kulüp başkanı olarak Celil Çalışkan'ın önemli görev üstleneceğini ifade eden Vali Epcim, kendisini tebrik ettiğini kaydetti.

Vali Epcim, "Yeni dönemde Muhammet Karaoğlu da geçmişteki başkanlık döneminden gelen yol haritası ile devam edecek. Başkan yardımcısı ve kulübümüzün isim sponsoru olarak devam edecek. Kendisi de adeta kulübün bir başkanı gibi bundan sonra bu organizasyonun içerisinde yer alacak. Yeni dönemde Bayburt'ta çok büyük bir atılım bekliyoruz. Biraz önce Celil Çalışkan Bey ifade etti; yeni dönemde şampiyonluğu hedefleyen bir Bayburtspor'u sizlerle buluşturmak istiyoruz. Bütün çabamız, gayemiz buna ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma destek için sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere iş dünyasından farklı isimlerle görüşmelere devam ettiklerini anlatan Vali Epcim, şampiyonluğu hedefleyen bir kulüp oluşturacaklarını kaydetti.

Vali Epcim, AN Zentrum ile kulüp arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gıda ve içecek üreticisi AN Zentrum'un toptan ve perakende sektöründe önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Vali Epcim, firmanın tüketici güvenliğine yönelik önemli bir başarıya imza attığını kaydetti. Vali Epcim, gıda güvenliğinin ciddi anlamda tartışıldığı bir süreçte firmanın ilk helal sertifikalı enerji içeceğini Bayburt'tan çıkarmasının gururunu paylaştıklarının altını çizdi.

Vali Epcim konu hakkında şunları dile getirdi: "Bu noktada özellikle Muhammet Karaoğlu'nu tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir iş başarmış Muhammet Karaoğlu. Biliyorsunuz; dinimize göre helal ve temiz olandan yemek esastır. Bir taraftan helal olan, bir taraftan da temiz olan bir enerji içeceğini bizlerle buluşturduğu için AN ZEntrum'a özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye AN Zentrum'u tanımalarını, ByBurt69 enerji içeceğini içerek yerli ve milli markamıza destek vermelerini talep ediyorum."

AN Zentrum Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Karaoğlu ise törende yaptığı konuşmada Bayburtspor'u futbolda iyi, başarılı ve centilmen bir takım yapma gayesiyle yola çıktıklarını belirtti. AN Zentrum'un her zaman Bayburt'un ve Bayburtspor'un yanında olacağına vurgu yapan Karaoğlu, gurbetteki Bayburtlulara da destek çağrısında bulundu.

Karaoğlu, memleketinin adını verdiği enerji içeceği "ByBurt 69"un üretimine Almanya'nın Köln şehrinde başladıklarını ve yerel merkezini de doğduğu köy Akşar'a kurduklarını anlattı.

Kazandıklarını paylaşarak bugünlere geldiklerine vurgu yapan Karaoğlu, "Bir ağacın dalını inkar eden gövdesini de inkar eder. Gövdesini inkar edenin meyvesi olmaz. Şükür nimeti, inkar kini, ayrılığı artırır. Biz ne kazandıysak paylaşarak kazandık." dedi.

Karaoğlu, sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

Törende kısa bir konuşma yapan kulüp başkanı Celil Çalışkan da tek amaçlarının AN Zentrum Bayburtspor'un başarısı olduğunu dile getirdi. Kulübe maddi ve manevi destekleri dolayısıyla Karaoğlu'na herkesin huzurunda teşekkür etmek istediğini ifade eden Çalışkan, "Bu seneki hedefimizi gerçekten çok yükselttik. Tabi bunu tek başımıza başaramayız. Burada siz değerli yöneticilerimiz, bütün Bayburt halkı olarak taraftarlarımız beraber inşallah bu işi başaracağız. İnşallah el birliğiyle hep birlikte bize destek verirseniz biz bu takımı birinci lige çıkaracağız." dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de törende sahneye çıkarak anlaşmanın taraflar için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından taraflar arasında imzalar atıldı.

Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kamu kurumlarının amirleri ve az sayıda taraftar katıldı. - BAYBURT

AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu
AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu
AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu
AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu
AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu

İş Adamı, Bayburt, Enerji, Helal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AN Zentrum Bayburtspor'a sponsor oldu - Son Dakika


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