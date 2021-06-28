An Zentrum Bayburtspor, Ali Aydemir'i Renklerine Bağladı - Son Dakika

AN Zentrum Bayburtspor sezona kadrosuna kattığı yeni transferlerle hazırlanıyor.

Geçen ay göreve başlayan yeni yönetimle sezon için hazırlıklara başlayan kulüp Türkiye'nin ilk helal sertifikalı enerji içeceğini piyasaya süren AN Zentrum'la isim sponsorluğu konusunda bir yıllığına anlaşmaya varmıştı. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde kulübün hedef büyüttüğü ve sezonda şampiyonluk için mücadele edileceği ifade edilmişti. Kulüp buna yönelik kadrosuna katmaya başladığı yeni isimlerle sezona güçlü başlamak istiyor. Bu kapsamda yeni sezonun ilk transferi gerçekleştirildi.

Sarı siyahlı ekip, İnegöl Spor'dan sol kanat oyuncusu Ali Aydemir'i renklerine bağladı.

Sözleşme imzalamak üzere Bayburt'a gelen yeni transfer Aydemir, kulübün Sportif Direktörü Şerif Bayram'la Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Bayram'dan yeni sezon hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı. Vali Epcim, bir süre sohbet ettiği Aydemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Aydemir ise Vali Epcim'e teşekkür ederek, AN Zentrum Bayburtspor'a şampiyonluk hedefiyle geldiğini söyledi.