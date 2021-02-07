Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu - Son Dakika

Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu

07.02.2021 11:52

Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu Bağırsak ana arter damarlarında yüzde yüz tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen 60 yaşındaki bir hasta, memleketi Muğla başta olmak üzere bir çok ile gittiği hastanelerde sonuç alamadı,...

Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu

ELAZIĞ - Bağırsak ana arter damarlarında yüzde yüz tıkanıklık olan ancak bir türlü tedavi edilemeyen 60 yaşındaki bir hasta, memleketi Muğla başta olmak üzere bir çok ile gittiği hastanelerde sonuç alamadı, şifayı bin 220 kilometre yol kat ederek geldiği Elazığ'da yapılan operasyonla buldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikamet eden 1 çocuk babası Erkul Doğan (60), son 4 aydır karın ağrısı şikayetiyle gittiği ilk hastanede safra kesesinde 6 tane taş olduğu söylendi. Artan ağrı ve şikayetleri üzerine İzmir'e giderek burada hastaneye başvuran ve yapılan tahlillerden sonra bağırsağa giden ana arter damarının tamamen tıkandığı ortaya çıkan Doğan'a, ameliyatın riskli olduğu aktarıldı. Bunun üzerine başta Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve İstanbul'daki ilgili hekimlere anjiyografi sonuçlarını gönderen ve olumsuz cevaplar alan Doğan, tesadüfen sosyal medyada kendisi gibi aynı şikayetleri çeken ve gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan bir hastanın haberini gördü. Ardından araştırmalara giren Doğan ve ailesi Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ile iletişime geçti. Alınan olumlu cevaptan sonra bin 220 kilometre yol kat ederek Elazığ'a gelen hasta, Prof. Dr. Dağlı tarafından anjiyografi yöntem ve stent işlemiyle tedavi edilerek tıkalı olan damarları açıldı.

"Sosyal medya vesile oldu"

Hastalığı hakkında bilgi veren Erkul Doğan," Muğla Fethiye'den buraya geldik. Benim hastalığım bundan yaklaşık 4 ay önce ilk etapta safra kesemde 6 tane taşın olduğu kanısıyla üç ay içerisinde 4 kere hastanede yattım. Müthiş ağrılar çektim. Son bir ay öncesine kadar yıl başı günü safra kesesinden daha farklı olarak daha şiddetli ağrılarla tekrar hastaneye gittim. Burada ağrıların safra kesesiyle ilgisinin olmadığını, bunun bağırsağa giden ana arter damarının tamamen tıkalı olduğunu söylediler. 'Bu hastalık için hiçbir şey yapamayız ancak büyük hastanelere giderseniz belki orada size yardımcı olabilirler, dediler. Tamamen hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Çok korktum ve korkularım kat kat arttı" dedi.

Geçirdiği operasyon sonrası aylardan sonra ilk kez kendini iyi hissettiğini dile getiren Doğan, "Allah, Doktor Necati beyden bin kere razı olsun. Onunla diyalog kurduk ve telefondan görüştükten sonra kendisine bilgilerimiz gönderdik. Bize, ' tamam gelin' dedi. Biz de hiç vakit kaybetmeden İzmir'den kar, tipi ve fırtına demeden aracımızla buraya kadar ulaştık. Beni dün anjiyoya aldı. Aylardan sonra bugün ilk defa kendimi sağlıklı hissediyorum. Sağlıklı nefes alıyorum ve yediğim şeylerden tiksinmiyor, kusmuyor ve zevk alıyorum. Ağrılarım tamamen bitti. Fethiye'den sonra Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve sonrasında İstanbul'da araştırma yapıldı ve buralarda hep negatif cevaplar geldi. Sosyal medya vesile oldu ve Necati hoca, aynı benim durumumdaki bir hastayı yüzde yüz tıkalı olan damaları açtığını gördük. Bu beni biraz rahatlattı" diye konuştu.

"Burası doğu diye İzmir'e göre pek farklı bakıyorlardı"

Kardeşini her iki günde bir sancılar içerisinde hastaneye taşıdıklarını anımsatan Osman Doğan ise "Bir lokma bir şey yese dışarı çıkarıyor ve sancıları başlıyordu. Kardeşimin durumundaki bir hastanın iyileştiğini hasta ile yapılan bir röportaj vardı, onu dinledik. Bu vesile ile tesadüfen hocamızı burada tanıdık. İzmir'de o kadar karamsar ettiler ki, burada ne yapabileceğini hiç düşünemedik. Nasıl anlatsam burası doğu falan diye İzmir'e göre pek farklı bakıyorlardı. Bunu anladık, bizim Türkiye'nin her yerinden çok değerli hocalarımız var. Yeter ki araştırılsın, bulunsun. Damarları yüzde yüz açtı ve bu inanılmaz bir şey. Sonuç olarak her gün ve her akşam hastaneye götürdüğümüz insan, burada iki gün içerisinde düzeldi.

Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Dağlı da" Hastamız bağırsak damarlarında yüzde yüz tıkanıklık varmış. İzmir ve bir çok il dahil olmak üzere şifa için dolaşmış. Hastamızın yemek yiyememe, sürekli karın ağrısı çekmesi, su içse bile karın ağrılarının artması şeklinde şikayetlerle bize başvurdu. Tanısı daha önceden anjiyografi ile konmuştu. Hepsi ameliyat önermiş ve genellikle uzak durmuşlar. Nedeni ise ameliyatının başarı, açıklık oranlarının düşük olması ve ameliyat sonrası hayati riskin yüksek olması. Sosyal medya aracılığıyla bana ulaşan hastamıza biz, bu işlemi yapabildiğimizi, anjiyografiyle yüzde 90'lık bir başarımızın olduğunu söyledim. Muhakkak gelmeleri gerektiğini, riskin ise yüzde 2 olduğunu belirtmiştim ve hastamız kilometrelerce yol aldıktan sonra hastanemize geldi. Bizim yaptığımız işlem sağlığına kavuşması, 24 saat geçmeden yemek yiyebilir duruma gelmesi, kusmalarının ve ishalinin geçmesi ile beraber işlemden yaklaşık 36 saat sonrasında ise hastamıza taburculuğunu planlıyoruz. Hastamız sağlığına kavuştu, bir problemi yok" diye bilgi verdi.

Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu
Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu
Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu
Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu

Fethiye, Elazığ, İzmir, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maçtan sonra federasyonu topa tutan Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Ahmet Çakar'dan Ozan Tufan'ın iptal edilen golüyle ilgili ilginç yorum: Belki de kafa biraz büyük Bir zamanlar saraylarda beslenen sultan tavuğunun fiyatı bin 500-2 bin lira arasında değişiyor İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı Avrupa'da sarı kar endişe yarattı! Yüzlerce kişi Meteoroloji'yi arayıp "Dünyanın sonu mu geldi?" diye sordu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti
Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp Himalayalar'dan kopan buzul Hindistan'da felakete neden oldu: 150 kişi kayıp         
11:54
Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar Görenler film sahnesi sandı! Kız meselesi yüzünden birbirlerine kurşun yağdırdılar         
10:40
Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş Suç örgütü lideri, polise yakalanmamak için silahlarını eşlerinin çantasında taşıyormuş         
10:33
Denize düşen kadın için hiç düşünmeden buz gibi suya daldı Denize düşen kadın için hiç düşünmeden buz gibi suya daldı         
10:14
Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı Trakya'da kırmızı alarm! Ergene Nehri'ndeki zehirler toprağa ve yer altı sularına karıştı         
09:55
Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı Kızının agresif hareketlerinden şüphelenen anne, oyuncağın içine koyduğu ses kayıt cihazıyla kreşteki şiddeti ortaya çıkardı         
09:15
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Mostafa Mohamed maçın kahramanı oldu         
07:49
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
00:07
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 12:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ana arter damarı yüzde yüz tıkanan hasta, şifayı bin 200 kilometre uzaklıktaki Elazığ'da buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei