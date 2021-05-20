Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu

20.05.2021 10:50

Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan ve ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan 18 yaşındaki Ümit D., Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan ve ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan 18 yaşındaki Ümit D., Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yıllardır sağlık sektöründe önemli hizmetler sunan Lokman Hekim Van Hastanesi, özellikle gerçekleştirdiği başarılı kalp ameliyatları ile bölge halkının takdirini alıyor. Son olarak biri 18, diğeri ise 60 yaşındaki iki hastanın peş peşe yapılan ameliyatla sağlığına kavuştuğunu ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, kalp naklinden sonra yapılabilecek en büyük ameliyatın bental denilen ve kalbin ana atardamarı, kalp kapağı ve kalbi besleyen damarların yerlerin değiştirilmesi olduğunu ifade ederek, "Bize Ramazan ayının son haftasında iki hastamız geldi. Birisi 18 yaşında marfan sendromlu bir hastamız. İkincisi ise 60 yaşında, yüksek tansiyonlu hastamız. Bu iki hastamızın da hastalıkları aynıydı. Üst üste ameliyatlarını yaptık. Bir özel hastane için bu tür ameliyatları yapmak bir başarıdır. Sonuçlarının da iyi olması ayrıca sevindirici bir durumdur. 18 yaşındaki Ümit'in ana atardamarı yaklaşık 9 santimdi. Yani 2,5-3 santimetre olması gereken bir damar yaklaşık 9 santimdi. Bu, gençliğin getirdiği enerjiyle bugüne kadar çok fark edememiş, çok hissedememiş. Aynı zamanda iki kapağında da rahatsızlığı vardı. Üniversite hastanesinde tanısı kondu. Kendileri de çok şaşırdılar. Önceden bilmedikleri bir şey. Bir anda damar bu kadar geniş olunca ilk tanıyı koyan hekim arkadaşlar da çok şaşırmış. Bu kadar büyük damar sık gördüğümüz bir durum değil. Şu ana kadar 9,5 santime yakın damar vardı. Bugüne kadar bu gördüğüm ikinci hasta. Birincisi 10 yıl önce bu kadar geniş damarı gördüm bir de şimdi. Diğer hastamızın damarı 6 santim iken, Ümit'in damarı 9 santim. Hem damarını değiştirdik hem kapağını değiştirdik. İlk zamanlar biraz sıkıntı oldu ama şu anda tamamen rahatladı. Diğer hastamızı da ameliyat ettik. Allah'a şükür ikisinin de durumu iyi. İnşallah Ümit'i yarın, diğer hastamızı da bir iki gün sonra taburcu edeceğiz" dedi.

Daha önce rahat nefes alamadığını, uyuyamadığını anlatan Ümit D. ise "Daha önce gittiğimiz hastanede bu ameliyatın riskli olduğunu ve burada yapılamayacağını söyleyerek Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezleri önerdiler. Ancak ben burada ameliyatımı oldum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Halil Hocama teşekkür ediyorum. Bu ameliyatların Van'da olması iyi" ifadelerini kullandı.

Ameliyatla sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Mahmut Koç da, "Allah razı olsun. Ben memnunum. Halil Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu
Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu
Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu
Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu

Lokman Hekim, Başkale, Kalp, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ana atardamarı 9 santimetre genişliğinde olan genç ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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