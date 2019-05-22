Son Dakika Haberleri: Ana Beatriz Barros: "Bileğimde Ay Yıldızlı Dövmem Var"

Ana Beatriz Barros: "Bileğimde Ay Yıldızlı Dövmem Var"

6 saat önce

- Deri ve Kürk Moda Fuarı Ana Beatriz Barros ile röportaj Çağla Şikel ile röportaj Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen'in açıklamaları Barros ile Şikel'in birlikte poz vermesi ANTALYA - Antalya'da Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) kapsamında podyuma...

- Deri ve Kürk Moda Fuarı
Ana Beatriz Barros ile röportaj
Çağla Şikel ile röportaj
Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen'in açıklamaları
Barros ile Şikel'in birlikte poz vermesi ANTALYA - Antalya'da Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) kapsamında podyuma çıkan Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros, "Bileğimde ay yıldızlı dövmem var." dedi.

Barros ile birlikte podyuma çıktığı Çağla Şikel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de olmaktan çok keyif duyduğunu ifade eden Barros, sık sık Türkiye'ye geldiğini ve her gelişinde hayranlığının daha da arttığını belirtti. Geçen sefer geldiğinde hamile olduğunu, şu anda ise ilk defa anne olduktan sonra podyuma çıkacağını dile getiren Barros, bacağındaki ay yıldızlı dövme sorulduğunda ise şöyle konuştu:

"Bileğimde ay yıldızlı dövmem var. Belki bir önceki hayatımda Türk'tüm. Burası benim için çok özel. Burayla çok güzel bir bağ kurdum. İstanbul en favori şehirlerden bir tanesi. Mimarisini, yemeğini ve rengini çok seviyorum. Bir sonraki gelişimde Türkçeyi bilerek gelmek istiyorum. En azından birkaç kelime ya da cümleyle iletişim kurmak istiyorum."

Barros, bir gazetecinin talebiyle Türkçe olarak "Nasılsın, maşallah" kelimelerini söyledi.

Bir başka soru üzerine Barros, batıl inançlı bir insan olmadığını sadece şanslı olduğuna inandığı bir bilekliğinin bulunduğunu belirtti.

Barros, Çağla Şikel ile de aynı podyumda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çağla Şikel de Barros'u misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tüm defilelerde heyecanlı olduğunu aktaran Şikel, işini çok sevdiğini vurguladı.

Barros'un da kendisinin de anne olduğunu anımsatan Şikel, kadın olarak mesleklerini büyük bir aşkla devam ettirmelerinin önemine dikkati çekti.

Kendisinin de batıl inancı olmadığını söyleyen Şikel, "Podyuma çıkmadan önce ve normal hayatımda dua eden bir insanım. İnançlı bir insanım. Bazen nazarlık takıyorum. İki defa da kurşun döktürdüm. Üst üste olumsuz şeyler olunca kurşun döktürdüm. Kötü enerjiye inanıyorum, onları da elimin tersiyle ittiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de iki anne melekle deri koleksiyonunu sergileyeceklerini belirtti.
Ana Beatriz Barros:
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:47 Kaynak: AA
Moda, Çağla Şikel, Ana Beatriz, Güncel
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