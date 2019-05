Ana Beatriz Barros'un Ayağı Tökezledi

Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show), Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel 'in de aralarında bulunduğu 35 mankenin podyuma çıktığı defile ile Antalya 'da kapılarını açtı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde organize edilen fuarda yaklaşık 20 ülkeden 49 firma yer aldı. Türkiye'deki deri ve deri mamulleri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuara Rusya Çeçenistan , Moldovya, ve Kırgızistan 'dan binin üzerinde iş insanı katıldı.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 7. kez kapılarını açtığını söyledi. Yılda iki defa düzenlenen fuarın her yıl yelpazesini genişleterek sektöre önemli destek sağladığını dile getiren Şenocak, "10 firmayla başlamıştık, şimdi 49 firma var. Yaklaşık 40 firma da fuara katılmak için sırada bekliyor. Bin 100 civarında da alıcı getirildi." dedi.Şenocak, fuarın değişik bir konsepti olduğunu, her isteyenin buraya alınmadığını belirtti.Fuarda kış sezonu ürünlerinin sergilendiğini söyleyen Şenocak, "Çok güzel koleksiyonlar var, belli bir standardın üzerinde olanlar burada sergileniyor. 200 dolardan 70 bin dolara kadar çıkan kıymetli kürklerimiz bulunuyor." diye konuştu.Etkinliğin turizme de katkı sağladığına işaret eden Şenocak, fuar için gelenlerin tatil sürelerini uzattığını kaydetti.Ana Beatriz Barros ve Çağla Şikel defilede podyuma çıktıDefile öncesi Victoria's Secret mankenlerinden Ana Beatriz Barros ile Çağla Şikel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye'de olmaktan çok keyif duyduğunu ifade eden Barros, sık sık Türkiye'ye geldiğini ve her gelişinde hayranlığının daha da arttığını belirtti. Geçen sefer geldiğinde hamile olduğunu, şu anda ise ilk defa anne olduktan sonra podyuma çıkacağını dile getiren Barros, bacağındaki ay yıldızlı dövme sorulduğunda ise şöyle konuştu:"Bileğimde ay yıldızlı dövmem var. Belki bir önceki hayatımda Türk'tüm. Burası benim için çok özel. Burayla çok güzel bir bağ kurdum. İstanbul en favori şehirlerden bir tanesi. Mimarisini, yemeğini ve rengini çok seviyorum. Bir sonraki gelişimde Türkçeyi bilerek gelmek istiyorum. En azından birkaç kelime ya da cümleyle iletişim kurmak istiyorum."Barros, bir gazetecinin talebiyle Türkçe olarak "Nasılsın, maşallah" kelimelerini söyledi.Bir başka soru üzerine Barros, batıl inançlı bir insan olmadığını sadece şanslı olduğuna inandığı bir bilekliğinin bulunduğunu belirtti.Barros, Çağla Şikel ile de aynı podyumda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Çağla Şikel de Barros'u misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tüm defilelerde heyecanlı olduğunu aktaran Şikel, işini çok sevdiğini vurguladı.Barros'un da kendisinin de anne olduğunu anımsatan Şikel, kadın olarak mesleklerini büyük bir aşkla devam ettirmelerinin önemine dikkati çekti.Kendisinin de batıl inancı olmadığını söyleyen Şikel, "Podyuma çıkmadan önce ve normal hayatımda dua eden bir insanım. İnançlı bir insanım. Bazen nazarlık takıyorum. İki defa da kurşun döktürdüm. Üst üste olumsuz şeyler olunca kurşun döktürdüm. Kötü enerjiye inanıyorum, onları da elimin tersiyle ittiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen de iki anne melekle deri koleksiyonunu sergileyeceklerini belirtti.Barros ve Şikel'in de aralarında bulunduğu mahkenler daha sonra Öner Evez'in koreografisi ile podyuma çıktı. Barros'un, podyuma ilk çıktığında hafif tökezlediği defilede şarkıcı Hande Yener de konser verdi.