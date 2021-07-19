ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42 - Son Dakika
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ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42

19.07.2021 01:23
ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42

Vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyet çekmemeleri için belediyemiz ekipleri yoğun bir mesai ile görevlerinin başındalar.

Vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyet çekmemeleri için belediyemiz ekipleri yoğun bir mesai ile görevlerinin başındalar.

Belediyemiz ekipleri Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatları çerçevesinde ilçedeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla hemşehrilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Çalışma yapmak için Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araçları ile yoğun araç ve yaya trafiğinin olmadığı gece saatlerini seçen ekipler kaldırımları ve ana caddeyi iki yönlü olarak yıkayarak Kurban bayramına hazır hale getiriyor.

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Vatandaşlarımızın temizlik konusunda mağduriyet çekmemeleri için belediyemiz ekipleri yoğun bir mesai ile görevlerinin başındalar.

Belediyemiz ekipleri Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun talimatları çerçevesinde ilçedeki temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların sağlığını korumak amacıyla hemşehrilerimiz tarafından yoğun olarak kullanılan İsmet İnönü Caddesi ve kaldırımları tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Çalışma yapmak için Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araçları ile yoğun araç ve yaya trafiğinin olmadığı gece saatlerini seçen ekipler kaldırımları ve ana caddeyi iki yönlü olarak yıkayarak Kurban bayramına hazır hale getiriyor.

Kaynak: Habermetre
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Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İnönü Caddesi, 15 Temmuz, Kurban, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANA CADDE TAZYİKLİ SUYLA YIKANARAK BAYRAMA HAZIRLANDI 18 Temmuz 2021, 23: 42 - Son Dakika
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