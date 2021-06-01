Üye Girişi
Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33 - Son Dakika

Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33

01.06.2021 14:07
Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33, System.String[]

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Ekiplerimiz tarafından tespit edilen eski ve paslanmış olan çöp kovaları kaldırıldı. Yeni çöp kovalarının montajları gün boyunca cadde üzerinde devam ederken, kaldırımlarda ihtiyaç duyulan noktalarda ise yeni çöp kovaları yerlerini alıyor.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER ANA CADDE ÜZERİNDEKİ ÇÖP KOVALARI YENİLENDİ 01 Haziran 2021, 13: 33 BOZTRAM RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 29 Mayıs 2021, 21: 38 YEŞİL ALANLARDAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 28 Mayıs 2021, 19: 11 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU PROJESİ KAPSAMINDA FİDE VE TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU 27 Mayıs 2021, 19: 54 BOZÜYÜK BELEDİYE TV YOUTUBE KANALI ÇOK YAKINDA ZENGİN İÇERİKLİ VİDEOLAR İLE İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR 26 Mayıs 2021, 12: 15 BELEDİYEMİZ VEZNELERİ HAFTA SONUNDA AÇIK OLACAK 25 Mayıs 2021, 13: 39 BESTEKAR VE SÖZ YAZARI NECDET ÇALIŞ'TAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 24 Mayıs 2021, 18: 06 İTFAİYE EKİPLERİMİZDEN ANINDA MÜDAHALE 24 Mayıs 2021, 16: 18 BELEDİYE MECLİSİMİZİN MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTILARI SONA ERDİ 21 Mayıs 2021, 22: 10 ÜCRETSİZ AŞI KAMPANYASI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ 21 Mayıs 2021, 15: 49 Daha Fazla Göster

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ana cadde üzerinde bulunan çöp kovaları yenilendi.

Ekiplerimiz tarafından tespit edilen eski ve paslanmış olan çöp kovaları kaldırıldı. Yeni çöp kovalarının montajları gün boyunca cadde üzerinde devam ederken, kaldırımlarda ihtiyaç duyulan noktalarda ise yeni çöp kovaları yerlerini alıyor.

Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33

Fen İşleri Müdürlüğü, Haziran, İtfaiye, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar Engelli vatandaşı düşük faizli kredi vaadiyle kandırarak 36 bin TL dolandırdılar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam "Yakmadan duramıyorum" dedi Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Son Dakika Haberleri
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili önemli iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüştü
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:55 Dünyayı tehdit eden bir tehlike daha: Işık kirliliği
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş         
15:24
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı         
15:23
Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı         
15:17
Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı!         
15:03
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor         
14:55
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor         
14:40
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:29:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ana Cadde Üzerindeki Çöp Kovaları Yenilendi 01 Haziran 2021, 13: 33 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement