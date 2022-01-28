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Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi - Son Dakika

Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi

28.01.2022 17:59
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi

İstanbul'a son yılların en yoğun karının yağmasının ardından Kağıthane'de başlatılan karla mücadele çalışmalarının neticesinde ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi.

İstanbul'a son yılların en yoğun karının yağmasının ardından Kağıthane'de başlatılan karla mücadele çalışmalarının neticesinde ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi.

İstanbul'un en çok dik yokuşa sahip ilçelerinin başında gelen Kağıthane'de karla mücadele çalışmaları tüm zorluklara rağmen başarılı şekilde tamamlandı. İlçenin büyük çoğunluğu eğimli olan 2 bin 280 sokağının neredeyse tamamı kardan temizlendi. Kağıthane Belediyesine bağlı 500 kişilik ekip 23 Ocak Pazar gününden itibaren sahada aralıksız görev yapıyor. Yolların kardan temizlenmesi için 5 bin ton tuz kullanan belediye ekipleri; 25 kamyon, 25 kepçe ve 6 tuzlama aracıyla sahadaydı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilk günden itibaren sahaya inerek çalışmaları yerinde koordine etti. Başkan Öztekin, çalışmalarda gelinen son noktayı şu şekilde açıkladı: "Karla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde önceliğimiz; hastalık, doğum, ölüm vakalarının yaşandığı sokaklar oldu. Kar yağışı ile birlikte yoğun şekilde hissedilen soğuklardan etkilenmemeleri için evsiz veya yolda kalan vatandaşlarımızı çevredeki otellere yerleştirdik. Evsiz veya yolda kalmış vatandaşlarımıza belediyemizin AŞ evinden sıcak yemek servisi yaptık. Kıyafet ve banyo ihtiyaçlarını giderdik. Süreci hem sahada hem de Belediyemize bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ettik. Kağıthane'yi 90 farklı noktada 400'den fazla kamera ile anbean gözlemleyerek müdahale gerektiren yerleri ivedilikle ulaşıma açtık. TEM, E-5 ve çevre yollarda kalan vatandaşlarımıza ulaşarak çeşitli ikramlar ile maske ve kolonyadan oluşan paketlerden dağıttık. Buralarda görevli jandarma, polis ve zabıta ekiplerine de aynı şekilde kumanya paketlerimizi ulaştırdık. Can dostlarımızı unutmadık. İlçemizdeki 250 farklı besleme noktasına son 3 günde 500 kilogramdan fazla kedi ve köpek maması bıraktık. Evinde ilacı biten hasta vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Nöbetçi eczanelerden ilaçlarını alarak kendilerine ulaştırdık. Korona virüse yakalanan vatandaşlarımızın evlerine kolonya, maske ve meyvelerden oluşan destek paketimizi ulaştırdık."

(İHA)

Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi
Ana cadde ve ara sokaklar kardan temizlendi

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TEM Otoyolu, Kağıthane, İstanbul, Ocak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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