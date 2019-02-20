Son Dakika Haberleri: Ana Caddede Gezinti Yapan Başıboş Atlar Şaşırttı

Ana Caddede Gezinti Yapan Başıboş Atlar Şaşırttı

41 dakika önce

Ana caddede gezinti yapan başıboş atlar şaşırttı Osmaniye'de cep telefonu kamerasıyla ana cadde üzerinde yürüyen atları görüntüleyen vatandaş, bir muhabir edasıyla o anları anlattıOSMANİYE - Osmaniye'de ana cadde üzerinde şehrin en işlek yerinde kimseye aldırış etmeden yürüyen at ve yavrusunu...

Ana Caddede Gezinti Yapan Başıboş Atlar Şaşırttı, System.String[]
Ana caddede gezinti yapan başıboş atlar şaşırttı
Osmaniye'de cep telefonu kamerasıyla ana cadde üzerinde yürüyen atları görüntüleyen vatandaş, bir muhabir edasıyla o anları anlattı

OSMANİYE - Osmaniye'de ana cadde üzerinde şehrin en işlek yerinde kimseye aldırış etmeden yürüyen at ve yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, o anları ise bir muhabir edasıyla anlattı.
Osmaniye'de şehir merkezinde kimseye aldırış etmeden dolaşan başı boş atlar şaşırttı. Kimi zaman kaldırıma çıkan ve yol ortasından yürüyen anne at ve yavrusu zaman zaman da trafiği tehlikeye soktu. Ana cadde üzerinde uzun süre yollarına devam eden atlar daha sonra gözden kayboldu. Bu ilginç anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. "Evet sayın seyirciler" diye görüntü çekmeye başlayan vatandaş atların bu ilginç yürüyüşünü bir muhabir edasıyla anlatarak kaydedip görüntüleri ise sosyal medyaya yükledi. Başı boş atların yürüyüşünden daha çok görüntüleri kaydeden vatandaşın anlatımı sosyal medyada ilgi çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

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