Son Dakika Haberleri: Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor
Son Dakika Güncel Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor - Son Dakika

Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor

6 saat önce

Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor, System.String[]

Bilim insanları kentlerde ana caddelerdeki hava kirliliğinin yakın çevredeki evlerde büyüyen çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'nin King's College Üniversitesinden bilim insanları, hava kirliliğinin halk sağlığına etkileri üzerine yaptıkları araştırmada, ana caddelerdeki hava kirliliğinin çocuklarda akciğer gelişimine yüzde 14'e varan oranda ket vurduğunu tespit etti.

İngiltere'nin en büyük kentlerinde ana caddelere yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların sağlık durumunu 13 tür akciğer ve solunum rahatsızlığı açısından nüfusun geri kalanıyla karşılaştıran araştırmada, hava kirliliğinin çocukların akciğer gelişimini Oxford'da yüzde 14, Londra'da yüzde 13, Birmingham'da yüzde 8, Liverpool'da yüzde 5, Southampton'da yüzde 4 ve Nottingham'da yüzde 3 azalttığını belirledi.

Kanser riski de artıyor

Araştırmacılar ayrıca, ana caddelere 50 metre mesafede ikamet eden kişilerde akciğer kanseri riskinin yüzde 10 arttığını kaydetti.

Bilim insanları hava kirliliğinin 5'te 1 oranında azaltılması halinde çocuklardaki binlerce bronşit vakasının önlenebileceğine dikkati çekti.

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]