Ana caddeye girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü - Son Dakika

Ateş ölçümü ve Hes kodu sorgulaması yapılması
Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve Valilik meydanlarıyla Spor Sokak girişlerine polis ekipleri bariyer koyarak kontrol noktası oluşturdu.
Alınan kararlar çerçevesinde söz konusu meydan, cadde ve sokağa girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.
Öte yandan, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürüyor.
Düzce Belediyesi ekipleri, ticari taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
- Kaynak: AA
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