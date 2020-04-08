Ana haber bülteninde Korona duası - Son Dakika

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan bir yerel kanal, ana haber bülteni Korona virüs salgının son bulması için yapılan dua ile başladı.



Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı Vizyon 58, ana haber bültende Korona virüs karşı dua ederek başladı. Haber spikeri Kuzey Sait Karabacak tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Sivas baş vaizi Saffet Bölükbaşı tarafından dua edildi. Sivas baş vaizi Bölükbaşı, Koronaya yapılan duaya tüm izleyenlerin eşlik etmesini istedi.



Ana haber bülteninde Koronaya karşı dua eden Sivas baş vaizi Saffet Bölükbaşı duasında, "Ya rabbel alemin senin malumun zor bir süreçten geçiyoruz hastalıklarla uğraşıyoruz, hastalıklarla uğraşan sağlık görevlilerimize kolaylıklar nasip eyle bu zor günlerde onlara sabır sebat nasip eyle yeniden bir daha düşünme fırsatı bize nasip et ya rabbi. Şu anda hastanede Korona virüs nedeniyle hasta olan kardeşlerimiz var, başka hastalıklarla mücadele eden kardeşlerimiz var onlara da en kısa zamanda acil şifalar diliyoruz. Biz yeniden senin mabetlerine ulaşmak istiyoruz yeniden topluca beraberce imamın peşinde saf tutmak istiyoruz. Biz camilere yeniden koşmak istiyoruz, o günleri bizlere nasip eyle ya rabbim. Önümüzde bir ramazan var o ramazan ayında yeniden yan yana o sosyal mesafeyi ortadan kaldırarak kardeşlerimizle kucaklaşmak aynı sofrada iftar yapmak istiyoruz sen dualarımızı kabul eyle ya rabbim. Çocuklarımız gençlerimiz evlerde okula gidemiyor, bilgilerini öğrenemiyorlar kendilerini geliştiremiyorlar, onlara da bu fırsatı ver ya rabbi. İşini kaybeden dükkanını açamayan siftah edemeden dükkan kapatan esnaf kardeşlerimiz var onlara da yardımını nusratını esirgeme ya rabbim. Bizi ana babamızı ve bütün islam aleminin günahlarını bağışla şu salgın vebasından tüm insanlığı kurtar ya rabbi. Şu anda Kabe'de de namaz kılınamıyor,r ibadet edilemiyor, bu güzellikleri biz yeniden istiyoruz. Bizleri bunlardan mahrum bırakma rabbim " ifadelerine yer verdi.



Okunan Fatiha suresinin ardından haber spikeri Kuzey Sait Karabacak'ın sunumuyla ana haber bülteni başladı. - SİVAS