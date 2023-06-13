Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı - Son Dakika
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Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı

13.06.2023 00:15

Depremin vurduğu Hatay'da yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber sunucusu ilginç bir eylem yaptı. Kentteki sorunları dile getirdiğini ancak karşılık bulamadığını belirten sunucu, sesini duyurmak için canlı yayında soyundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremzedelerin zorlu mücadelesi devam ediyor. Kentte yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber sunucusu, canlı yayında ilginç bir protestoya imza attı.

CANLI YAYINDA SOYUNDU

Kentteki sorunları defalarca dile getirdiğini ancak karşılık bulamadığını belirten sunucu, sesini duyurabilmek için canlı yayında soyundu. O anları ekran başından takip edenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı - Son Dakika
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