6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da depremzedelerin zorlu mücadelesi devam ediyor. Kentte yerel yayın yapan bir televizyon kanalının ana haber sunucusu, canlı yayında ilginç bir protestoya imza attı.
Kentteki sorunları defalarca dile getirdiğini ancak karşılık bulamadığını belirten sunucu, sesini duyurabilmek için canlı yayında soyundu. O anları ekran başından takip edenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › Güncel › Ana Haber sunucusu sesini duyurmak için canlı yayında bir anda soyunmaya başladı! İzleyenler şaşırdı - Son Dakika