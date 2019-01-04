Son Dakika Haberleri: Ana Kucağı Almak İsterken Dolandırıldı

Ana Kucağı Almak İsterken Dolandırıldı

1 saat önce

Eskişehir'de bir vatandaş, internette yayınlanan satılık ana kucağını almak isterken 750 lira dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

Ana Kucağı Almak İsterken Dolandırıldı, System.String[]
Eskişehir'de bir vatandaş, internette yayınlanan satılık ana kucağını almak isterken 750 lira dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.

Gültepe mahallesi Dermaner sokakta yaşayan G.G. (34), bir internet sitesinde D.S. adına yayınlanmış satılık ana kucağını ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren şahısla telefonla görüşen vatandaş, 750 TL karşılığında anlaştı ve verilen A.N.K. adına açılmış hesaba internetten paralı gönderdi. Bir süre sonra ürünün gelmemesi üzerine polise başvuran vatandaş dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Gültepe, Eskişehir, 3. Sayfa
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