Ana Kucağı Almak İsterken Dolandırıldı
1 saat önce
Eskişehir'de bir vatandaş, internette yayınlanan satılık ana kucağını almak isterken 750 lira dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.
Eskişehir'de bir vatandaş, internette yayınlanan satılık ana kucağını almak isterken 750 lira dolandırıldığı iddiası ile polise başvurdu.
Gültepe mahallesi Dermaner sokakta yaşayan G.G. (34), bir internet sitesinde D.S. adına yayınlanmış satılık ana kucağını ilanını gördü. Bunun üzerine ilanı veren şahısla telefonla görüşen vatandaş, 750 TL karşılığında anlaştı ve verilen A.N.K. adına açılmış hesaba internetten paralı gönderdi. Bir süre sonra ürünün gelmemesi üzerine polise başvuran vatandaş dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
Yamaçtan Kopan Kayalar 10 Katlı Binanın Üzerine Düştü, Vatandaşlar Evlerini Terk Etti
İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı