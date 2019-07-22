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Ana kucağından asker ocağına

48 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olacak 1999/3 tertip Mehmetçik adayları Fatsa Otogarından davul-zurnalarla uğurlandılar.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olacak 1999/3 tertip Mehmetçik adayları Fatsa Otogarından davul-zurnalarla uğurlandılar.

Vatani görevlerini yapma sırası gelen Mehmetçik adayları, bu kutsal görev öncesi yaşadıkları köy, kasaba ve şehirlerde kına yakma merasimi sonrası davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla birliklerine uğurlandılar.

Evlatlarını yolcu eden aileler, hüzünlü sahnelerin yaşanmasına neden olurken evlatlarını vatani görevlerine uğurlamanın haklı gururunu da yaşadılar.

Askere sloganlarla gönderilen Mehmetçik adayları, "En büyük asker bizim asker" sloganları atarken, askerler İstiklal Marşı eşliğinde vatani görevi yapacakları illere uğurlandılar. - ORDU
Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
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