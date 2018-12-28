Ana Kucağından Asker Ocağına" Yemek İkramı
23 dakika önce
AK Parti Karacabey İlçe Kadın Kolları, "Ana Kucağından Asker Ocağına" etkinliği kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karacabey Askerlik Şubesi'ndeki askerlere "anne yemeği" ikram etti.
AK Parti Karacabey
İlçe Kadın Kolları, "Ana Kucağından Asker Ocağına" etkinliği kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karacabey Askerlik Şubesi'ndeki askerlere "anne yemeği" ikram etti.
AK Parti Karacabey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile eşi Mine İşcan ve beraberindekiler, Mehmetçiğe moral vermek için evlerinde hazırladıkları yemekleri görevli askerlere götürdü.
Özenli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, vatan ve bayrak nöbeti tutan her Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek için ev yemeği hazırladıklarını belirtti.
Kurtuluş Savaşı'nda cepheye yemek taşıyan Anadolu kadınından esinlendiklerini aktaran Özenli, "Anne
eli değmiş yemekleri ilçemizde vatani görevini yerine getiren askerlere ikram ettik. Türk kadınının geçmişte olduğu gibi şimdi de askerinin, evladının yanında durduğunu göstermek istedik. Bizler onların sayesinde rahat bir şekilde yaşıyoruz. Askerlerimizin bu hakkı ödenmez." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:58 Kaynak: AA
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