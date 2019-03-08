Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı
1 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm
İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.
6 - 7 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk
Spor Kompleksi Atletizm sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm takımına girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Takımına katılma ve Kayseri
'yi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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