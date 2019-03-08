Son Dakika Haberleri: Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı

Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.

Ana Lig Atletizm İl Seçmeleri Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçme müsabakaları tamamlandı.

6 - 7 Mart 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Atletizm sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm takımına girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Takımına katılma ve Kayseri'yi Anadolu Yıldızlar Liginde temsil etme hakkı kazandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

Kayseri, Mustafa Kemal Atatürk, Atletizm, Spor
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